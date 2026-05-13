Fantacampionato il vincitore della 36ª giornata è Alessandro Bianchi

Il vincitore della 36ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Alessandro Bianchi, alla guida della squadra “Play - girls”. Con 104 punti totali, arrivati grazie ai numerosi bonus arrivati dall'attacco, su tutti Malen e Lautaro, e ai contributi decisivi di due giocatori dell'Atalanta, ovvero Ederson e Zappacosta, entrambi protagonisti nel successo contro il Milan. Negli undici titolari hanno deluso McTominay e Carnesecchi, ma gli altri hanno portato un bottino ricchissimo tra gol e assist, e pure un bel +5 dal modificatore difesa. Ecco nel dettaglio la formazione che ha portato Alessandro in vetta. Alessandro ha schierato la sua squadra con un 4-3-3.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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