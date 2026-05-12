Fantacampionato la top 11 della 36ª giornata di Serie A

Nella 36ª giornata di Serie A, sono stati stilati i voti più alti assegnati ai giocatori al fantacalcio. Tra i nomi che si sono distinti ci sono portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, con valutazioni elevate in diverse partite. La top 11 include alcuni dei protagonisti più performanti del turno, riconosciuti per le loro prestazioni sul campo. La lista rappresenta le scelte preferite dagli appassionati di fantasy football per questa giornata.

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Con il successo del Bologna per 2-3 a Napoli si è conclusa la 36ª giornata di Serie A. Tra i migliori giocatori del weekend al Fantacampionato Gazzetta, spicca il ritorno tra i top portieri di Di Gregorio, fondamentale per la Juventus nel successo di Lecce così come i soliti Lautaro Martinez e Malen per i tre punti conquistati da Inter e Roma. Primo ingresso nella formazione per Pedersen, protagonista nella sfida tra Torino e Sassuolo in cui ha segnato il suo primo gol in maglia granata. Per intero, ecco la top 11 (modulo 4-3-3) dell'ultima giornata di Fantacampionato Gazzetta. In porta troviamo Di Gregorio (fantavoto 8), decisivo a Lecce con una parata su Cheddira che ha permesso alla Juventus di portare a casa tre punti importanti per la Champions.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la top 11 della 36ª giornata di Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FANTACALCIO TOP 11 ESOTICA 11 GIOCATORI Per La 36° Giornata di Serie A Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 26ª giornata di Serie ACon la vittoria del Bologna contro l'Udinese per 1-0 si è conclusa la 26ª giornata di Serie A. Fantacampionato, la top 11 della 27ª giornata di Serie ACon il successo dell'Udinese contro la Fiorentina si è conclusa la 27ª giornata di Serie A. Argomenti più discussi: Fantacampionato, la top 11 della 35ª giornata di Serie A; Consigli Fantacalcio 36ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Fantacalcio, la formazione ideale per la 36ª giornata; Fantacampionato, la flop 11 della 35ª giornata di Serie A. Serie A, i consigli fantacalcio sugli attaccanti da schierare per la 36ª giornata #fantacalcio #fantapiu3 #championsleague #seriea #serieb #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato #calcio #probabiliformazioni #infortunati fantapiu3.com/ x.com Fantacampionato, la top 11 della 35ª giornata di Serie ADa Bijlow a Laurienté: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentacinquesimo turno di campionato ... gazzetta.it