Fantacampionato la flop 11 della 36ª giornata di Serie A

Durante la 36ª giornata di Serie A, alcune prestazioni dei giocatori sono state valutate con i punteggi più bassi dai fantallenatori. Tra i nomi indicati ci sono portieri e difensori che hanno ottenuto risultati scadenti, influenzando le formazioni schierate. La classifica della flop 11 include atleti di diverse squadre, con valutazioni che hanno suscitato commenti tra gli appassionati di fantacalcio. Di seguito, i dettagli dei giocatori con le performance peggiori del weekend.

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La 36ª giornata di Serie A, iniziata con il successo per 2-1 del Torino contro il Sassuolo, si è conclusa con il ko del Napoli per 2-3 al Maradona contro il Bologna. Tra i giocatori impiegati nel turno di campionato appena terminato, quello che ha fatto registrare il peggior fantavoto (1,5) è Maignan, che ha subito tre reti in Milan-Atalanta con qualche incertezza sul gol di Raspadori. Ma la presenza dei giocatori rossoneri non si limita al capitano: ci sono anche De Winter, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leao e Gimenez. Ecco, nel dettaglio, tutti i calciatori presenti nella flop 11 (modulo 4-4-2) della giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 36ª giornata di Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fantacampionato, la top 11 della 36ª giornata di Serie ADa Di Gregorio a Lautaro: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentaseiesimo turno di campionato Fantacampionato, la flop 11 della 29ª giornata di Serie ALa 29ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese. Argomenti più discussi: Fantacampionato, la flop 11 della 35ª giornata di Serie A; Fantacampionato, la flop 5 ruolo per ruolo della 35ª giornata; Sassuolo-Como: top e flop del match al Fantacampionato Gazzetta; Fantacampionato: la flop 11 della 35ª giornata. Fantacampionato, la flop 11 della 13ª giornataLa 13ª giornata di Serie A, iniziata con il successo per 2-0 del Como sul Sassuolo, si è conclusa con la vittoria esterna della Cremonese contro il Bologna nel posticipo del lunedì sera. Tra le 20 ... gazzetta.it