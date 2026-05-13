Il sindaco di Fano si trova a Roma per discutere della proposta di legge regionale che riguarda il riconoscimento della città come co-capoluogo. La questione centrale riguarda le modalità con cui Fano potrà ottenere questo status senza l’approvazione di un decreto legge. Sono inoltre in corso confronti con i rappresentanti della Regione Marche per definire i passaggi necessari per coinvolgere ufficialmente le istituzioni regionali nella questione.

? Domande chiave Come potrà Fano ottenere il riconoscimento senza un decreto legge?. Quali sono i passi decisivi per coinvolgere la Regione Marche?. Perché il sindaco ha scelto di non puntare su Pesaro?. Chi dovrà approvare la proposta per evitare il rischio di stallo?.? In Breve Delegazione con Davide Praticò e Luigi Scopelliti incontra il ministro Calderoli a Roma.. Proposta tramite legge regionale dopo mozione approvata all'unanimità dal consiglio comunale.. Prossimo passo prevede tavolo istituzionale con consiglieri della provincia Pesaro Urbino.. Obiettivo valorizzare Fano senza sottrarre centralità a Pesaro o alla città di Urbino.. A Roma, il sindaco Luca Serfilippi ha tracciato una nuova rotta istituzionale per Fano dopo l’incontro avvenuto ieri mattina con il ministro Roberto Calderoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fano co-capoluogo: Serfilippi a Roma per la nuova legge regionale

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