Il 13 maggio 2026, si è appreso che il ministro ha dato il via libera all’iniziativa di Fano di diventare co-capoluogo di provincia, insieme a Pesaro e Urbino. La decisione ufficiale rappresenta un passo importante per la città, che vede consolidarsi il suo ruolo nell’ambito territoriale. La conferma della posizione è arrivata dopo un percorso avviato da tempo, con l’approvazione finale che sembra ormai imminente.

Fano, 13 maggio 2026 – Passi avanti per Fano co-capoluogo di provincia, insieme a Pesaro e Urbino: la strada è segnata. Individuato con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli (Lega) il percorso da seguire: una proposta di legge regionale da presentare al Parlamento. E’ invece risultata impraticabile la strada del decreto legge da parte del governo perché non ci sarebbero gli elementi dell’urgenza. L’incontro. E’ quanto emerso dall’incontro di ieri mattina del sindaco Luca Serfilippi con il ministro Calderoli che, insieme al primo cittadino, ha ricevuto il segretario comunale Davide Praticò e il consigliere comunale Luigi Scopelliti (Fano Cambia Passo).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano capoluogo, il percorso è segnato: Serfilippi incassa l’apertura del ministro

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