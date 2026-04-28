A Fano, una lettera indirizzata al sindaco contiene minacce di morte e un involucro con feci. L'episodio è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini. La comunicazione è stata consegnata direttamente all'ufficio del primo cittadino. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno verificando l’origine e le intenzioni dietro questo gesto.

Fano (Pesaro e Urbino), 28 aprile 2026 – Una lettera recapitata in Comune, indirizzata direttamente al sindaco Luca Serfilippi, con contenuti minacciosi e un involucro contenente feci. È quanto denunciato dal primo cittadino, che ha presentato querela dopo il grave episodio avvenuto negli uffici comunali. Nelle ore successive è arrivata anche la solidarietà della Lega Fano, il partito di cui Serfilippi fa parte. Lettera intimidatoria al protocollo del Comune. La busta sarebbe arrivata al protocollo del Comune di Fano e conteneva frasi con espliciti riferimenti alla morte, oltre al materiale offensivo inserito all’interno. Un gesto che ha fatto scattare l’immediata segnalazione alle autorità competenti, ora chiamate a ricostruire l’accaduto e a individuare eventuali responsabili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Choc a Fano, lettera con minacce di morte al sindaco Luca Serfilippi: “Episodio gravissimo”

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