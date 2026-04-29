Ti auguro la stessa sorte dei tigli minacce di morte al sindaco Serfilippi Lettera anonima arrivata in Municipio a Fano con feci all?interno

In municipio a Fano è stata recapitata una lettera anonima con minacce di morte indirizzata al sindaco, accompagnata da escrementi all’interno. La comunicazione è stata consegnata nei giorni scorsi e si aggiunge a un episodio in cui il primo cittadino ha ricevuto una comunicazione inquietante. La polizia sta indagando sul caso e sta analizzando il contenuto della lettera e gli elementi raccolti sul luogo.

FANO Minacce di morte in una lettera anonima per il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, consegnata in Municipio i giorni scorsi. Una sola frase, minatoria, che porta l’indagine già in corso verso il taglio dei tigli effettuato giorni fa in piazza Costa, intorno all’area archeologica. Turbato, ma battagliero, Serfilippi ha denunciato l’episodio ai carabinieri: «Non mi lascio intimidire». «Mi deve chiedere scusa» «Ho sporto querela, però, soprattutto per un motivo», ha detto ieri mattina, aggiungendo: «Vorrei che chi ha scritto quelle minacce nei miei confronti avesse il coraggio di presentarsi qui, in Municipio, e di chiedermi scusa. Allora potrei anche far cadere la denuncia».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «Ti auguro la stessa sorte dei tigli», minacce di morte al sindaco Serfilippi. Lettera anonima arrivata in Municipio a Fano con feci all?interno Notizie correlate Choc a Fano, lettera con minacce di morte al sindaco Luca Serfilippi: “Episodio gravissimo”Fano (Pesaro e Urbino), 28 aprile 2026 – Una lettera recapitata in Comune, indirizzata direttamente al sindaco Luca Serfilippi, con contenuti... Intimidazione choc al sindaco: lettera anonima con escrementi e minacce di morteFANO- Una lettera anonima, dal contenuto scioccante e intimidatorio, è arrivata al Comune di Fano indirizzata al sindaco Luca Serfilippi:...