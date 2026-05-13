Fan da tutta Italia per Kate | E' la nuova Lady Diana

Fan da tutta Italia si sono raccolti per incontrare Kate, che è stata accolta con un inchino davanti ai bambini in piazza. La duchessa ha abbracciato una ragazza disabile arrivata da Berlino, attirando l’attenzione di molti presenti. La visita ha visto momenti di contatto diretto con il pubblico, che ha espresso entusiasmo e affetto. La presenza di Kate ha generato grande partecipazione tra i presenti, che hanno assistito a diversi gesti di vicinanza.

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