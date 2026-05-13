Fan da tutta Italia per Kate | E' la nuova Lady Diana
Fan da tutta Italia si sono raccolti per incontrare Kate, che è stata accolta con un inchino davanti ai bambini in piazza. La duchessa ha abbracciato una ragazza disabile arrivata da Berlino, attirando l’attenzione di molti presenti. La visita ha visto momenti di contatto diretto con il pubblico, che ha espresso entusiasmo e affetto. La presenza di Kate ha generato grande partecipazione tra i presenti, che hanno assistito a diversi gesti di vicinanza.
AGI - L'inchino davanti ai bambini in piazza. L'abbraccio a una ragazza disabile inglese arrivata da Berlino. Le tante strette di mano. Il protocollo 'regale' che cede il passo alle chiacchiere con i fan. La curiosità nell'ascoltare i racconti delle pioniere del Reggio Emilia Approach che con la vendita di un carro armato, abbandonato dai tedeschi in fuga, realizzarono il primo asilo del popolo. Kate Middleton incanta migliaia di ammiratori arrivati da tutta Italia per non perdersi la sua prima visita all'estero dopo la malattia. Per molti la principessa del Galles è la nuova Lady Diana. "Il sorriso, lo stile, l'empatia con le persone e il suo impegno per il sociale.🔗 Leggi su Agi.it
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