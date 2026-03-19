Kate Middleton al banchetto di Stato brilla con la tiara appartenuta a lady Diana

Durante un banchetto di Stato, Kate Middleton ha indossato una tiara appartenuta a Lady Diana, attirando l’attenzione. La duchessa di Cambridge ha scelto un abito verde, simbolo della bandiera della Nigeria, in occasione della visita del Presidente nel Regno Unito. La serata è stata dedicata alla celebrazione ufficiale, con i partecipanti che hanno assistito alle cerimonie previste.

Kate Middleton ha scelto il verde per omaggiare la bandiera della Nigeria, durante la serata in onore del Presidente in visita di Stato nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il metodo genitoriale di Kate Middleton è un omaggio a Lady DianaKate Middleton vuole che i suoi figlia abbiano un'infanzia "normale" e che non sentano il peso della corona fin da piccoli. Il metodo genitoriale che unisce Kate Middleton e Lady Diana«A volte mangiavano al fast food, come le normali famiglie con figli» Che si tratti dei suoi look sofisticati e minimalisti o dell’educazione dei... Tutti gli aggiornamenti su Kate Middleton Temi più discussi: Kate Middleton si tradisce col Presidente nigeriano: l’abito con corsetto delude; Kate Middleton torna alla tiara su richiesta di re Carlo; Kate Middleton indossa nuovamente la tiara: la richiesta di Re Carlo; Il principe Harry e Meghan Markle sono pronti a tornare in Australia: i dettagli del tour. Kate Middleton al banchetto di Stato brilla con la tiara appartenuta a lady DianaKate Middleton ha scelto il verde per omaggiare la bandiera della Nigeria, durante la serata in onore del Presidente in visita di Stato nel Regno Unito ... fanpage.it Kate Middleton torna alla tiara su richiesta di re CarloDal Borough Market al castello di Windsor: la principessa del Galles Kate Middleton sveste gli stivali e rimette gli abiti da gala su richiesta di re Carlo. tgcom24.mediaset.it Kate Middleton con William, re Carlo e la regina Camilla. Sono stati loro a fare gli onori di casa nell’ospitare il presidente e la first lady della Nigeria per la loro visita di stato nel Regno Unito in un banchetto al Castello di Windsor ieri sera. Per l’occasione, la pri - facebook.com facebook Verde smeraldo e intrecci regali: Kate Middleton incanta la parata di San Patrizio 2026 con un look carico di simbolismo. Dallo chignon scultoreo a nodo celtico al cappotto Alexander McQueen x.com