Da oltre una settimana, non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, un ragazzo di 14 anni e uno di 16, scomparsi dalla zona di montagna in Friuli. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora non ci sono stati ritrovamenti o aggiornamenti sulla loro posizione. La scomparsa risale al 20 aprile e le autorità continuano a cercarli senza successo.

Continuano le ricerche della 48enne Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli di 14 e 16 anni. I tre sono scomparsi dallo scorso 20 aprile e per adesso non si ha notizia di loro. I soccorritori, tuttavia, stanno adesso seguendo una nuova pista indicata da un escursionista, che sostiene di aver incontrato la donna e i ragazzi. Sonia e i suoi figli sarebbero stati avvistati in una zona di montagna, in Friuli, dove in effetti erano diretti insieme ai loro quattro cani, prima di far perdere ogni traccia. Ma cosa sappiamo di più preciso? I tre spariscono nel nulla lo scorso 20 aprile, quando si allontanano dal Piacentino. Sappiamo che Sonia aveva lasciato Castell'Arquato con i ragazzi e i cani, e secondo l'ex marito della donna, Yuri Groppi, l'ex moglie e i figli potrebbero essersi allontanati con qualcuno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sonia Bottacchiari e i suoi figli avvistati in una zona di montagna in Friuli: cosa sappiamo

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