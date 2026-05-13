Un avvocato ha dichiarato che la famiglia Poggi sta valutando le possibili mosse legali, senza aver ancora preso una decisione definitiva. Ha aggiunto che la situazione presenta un complesso intreccio di questioni giuridiche, definendo la situazione come un “labirinto” senza indicazioni chiare su quale potrebbe essere la soluzione. La famiglia riflette sulle opzioni a disposizione, mentre la complessità del caso sembra ostacolare una scelta immediata.

"Ci stiamo pensando. Non abbiamo ancora deciso. Potremmo scegliere in un modo o nell'altro. Il problema è che si è creato un labirinto giuridico che non lascia intravedere quale sarà la via d'uscita". Intervistato da La Stampa, l'avvocato Francesco Compagna risponde in maniera evasiva alla domanda se la famiglia di Chiara Poggi si costituirà parte civile nel caso in cui Andrea Sempio venisse rinviato a giudizio. Si riferisce alla richiesta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi? "Per noi la sentenza non è stata in alcun modo superata dalle nuove indagini, quindi resta valida. Ma tutto sarà consequenziale a quella decisione".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Famiglia Poggi? "Come se nascondessero qualcosa": la denuncia dell'avvocato

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