Chiara Ingrosso ha depositato un esposto presso la Procura di Milano contro un avvocato. La denuncia riguarda presunte irregolarità commesse dall’avvocato in relazione a un caso giudiziario. La vicenda coinvolge anche un altro soggetto, indicato come Stasi. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulle accuse o sulle eventuali conseguenze legali. La procura ha avviato le indagini per chiarire i fatti.

? Cosa sapere Chiara Ingrosso ha presentato esposto alla Procura di Milano contro l'avvocato Antonio De Rensis.. L'atto denuncia tentativi di manipolazione mediatica e pressioni sulle testimoni nel caso Poggi.. La giornalista Chiara Ingrosso ha presentato un esposto formale presso la Procura di Milano, puntando il dito contro l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, per presunte manovre volte a influenzare i media e le indagini sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. L’atto depositato dalla professionista, inviata per il programma Far West condotto da Salvo Sottile, ricostruisce una serie di interazioni avvenute tra ottobre 2025 e gennaio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: Chiara Ingrosso denuncia l’avvocato di Stasi

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