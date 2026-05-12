Famiglia nel bosco madre e padre mollati di nuovo dagli avvocati A difenderli arriva l’ex senatore leghista Simone Pillon

Una famiglia che vive isolata nel bosco si trova di nuovo senza i loro avvocati, dopo che sono stati lasciati. Per assisterli è stato chiamato l’ex senatore della Lega, noto per il suo impegno in ambito legale. La decisione di coinvolgere Pillon arriva mentre la famiglia cerca supporto nelle questioni legali che la riguardano. La situazione è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Simone Pillon, ex senatore della Lega per Salvini premier, sarà il nuovo avvocato della cosiddetta “ famiglia nel bosco “. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. «Non c’era una visione comune», hanno dichiarato i legali, interpellati dall’ Ansa. La difesa della famiglia nel bosco. I due avvocati erano subentrati, lo scorso novembre, al precedente legale che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione in seguito all’atteggiamento oppositivo dei due.🔗 Leggi su Open.online

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