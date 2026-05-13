Un rappresentante della famiglia Bosco ha dichiarato che né Catherine né Nathan sono persone ingestibili. Ha aggiunto che entrambi sono individui rispettabili, con un cuore grande e preoccupati per i loro figli, come potrebbe essere chiunque in una situazione simile. La comunicazione si inserisce in un contesto di confronto legale relativo a questioni familiari, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze specifiche.

"Nessuno qui è ingestibile: Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi nelle medesime circostanze". A dirlo all’agenzia LaPresse è il loro avvocato Simone Pillon che da ieri ha assunto il mandato dai genitori della cosiddetta "famiglia del bosco". "Sto studiando gli atti che sono complessi e meritano adeguato approfondimento”, ha aggiunto l’ex senatore della Lega che si è limitato a “precisare che, contrariamente a quanto emerso da alcune notizie divulgate alla stampa, i coniugi Trevallion si son visti restituire il mandato dai precedenti difensori non già per diversità di vedute ma semplicemente dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia bosco, Pillon: "Nessuno è ingestibile, Catherine e Nathan persone per bene"

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