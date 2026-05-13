Una famiglia che si trova nel mezzo di una complessa vicenda legale ha visto ulteriori sviluppi con la decisione dei difensori di abbandonare la loro assistenza. Nel frattempo, si è registrato l’ingresso di un ex senatore tra i nuovi soggetti coinvolti nel caso. I legali dei genitori hanno motivato la loro scelta affermando che non c’era una visione comune sulla strategia da adottare. La potestà sui figli è stata sospesa.

‘Non c’era una visione comune’: altro cambio nella difesa dei genitori ai quali è stata sospesa la potestà. Nuovo colpo di scena nel caso della cosiddetta “ famiglia nel bosco ”, la coppia anglo-australiana finita al centro della vicenda che ha portato il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila a sospendere la potestà genitoriale e a trasferire i figli minori in una struttura protetta nel Chietino. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno infatti rinunciato all’incarico di difensori della coppia. Una decisione che segna l’ennesimo cambio di strategia legale in una vicenda già estremamente delicata e mediatica. A spiegare le ragioni dell’addio è stata la stessa avvocata Solinas: «Non c’era una visione comune».🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia nel bosco, nuovo terremoto nel caso: i legali lasciano la coppia, arriva l’ex senatore Pillon

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