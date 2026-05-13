Famiglia nel bosco nuovo terremoto nel caso | i legali lasciano la coppia arriva l’ex senatore Pillon
Una famiglia che si trova nel mezzo di una complessa vicenda legale ha visto ulteriori sviluppi con la decisione dei difensori di abbandonare la loro assistenza. Nel frattempo, si è registrato l’ingresso di un ex senatore tra i nuovi soggetti coinvolti nel caso. I legali dei genitori hanno motivato la loro scelta affermando che non c’era una visione comune sulla strategia da adottare. La potestà sui figli è stata sospesa.
‘Non c’era una visione comune’: altro cambio nella difesa dei genitori ai quali è stata sospesa la potestà. Nuovo colpo di scena nel caso della cosiddetta “ famiglia nel bosco ”, la coppia anglo-australiana finita al centro della vicenda che ha portato il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila a sospendere la potestà genitoriale e a trasferire i figli minori in una struttura protetta nel Chietino. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno infatti rinunciato all’incarico di difensori della coppia. Una decisione che segna l’ennesimo cambio di strategia legale in una vicenda già estremamente delicata e mediatica. A spiegare le ragioni dell’addio è stata la stessa avvocata Solinas: «Non c’era una visione comune».🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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