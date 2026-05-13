Nuova tegola per la Famiglia nel bosco Il tribunale dell’Aquila respinge il ricorso | mamma Catherine resta separata dai figli

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dalla madre, mantenendo la separazione dai figli. La decisione riguarda la famiglia nel bosco di Palmoli, e conferma che la madre Catherine continuerà a non avere contatti con i figli, secondo quanto stabilito nelle precedenti udienze. La vicenda si protrae da tempo e ora si trova di fronte a questa nuova pronuncia giudiziaria.

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Nuova tegola per la Famiglia nel bosco di Palmoli. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, infatti, ha respinto il ricorso avanzato dai legali della coppia Trevallion contro l’ordinanza emessa il 6 marzo scorso, con cui si disponeva l’allontanamento della madre Catherine dall’istituto di Vasto in cui da novembre si trovano i tre bambini. I magistrati, che in quell’occasione avevano disposto anche il trasferimento dei piccoli in altra struttura, per poi ripensarci, sono intervenuti dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, che aveva dichiarato “improcedibile” il ricorso. Famiglia nel bosco, il tribunale dell’Aquila respinge il ricorso della difesa.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nuova tegola per la Famiglia nel bosco. Il tribunale dell’Aquila respinge il ricorso: mamma Catherine resta separata dai figli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La famiglia del bosco: mamma Catherine separata dai figli, la decisione del tribunale scatena polemicheLa vicenda della cosiddetta “ famiglia del bosco ” torna al centro dell’attenzione dopo una nuova decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila... Temi più discussi: Netflix accusata di spiare gli utenti, la nuova causa arriva dal Texas; La Volleyball Casalmaggiore si prepara a una nuova era: Baraldi in panchina; Cristiano Caccamo e il flirt con Chiara Ferragni: la smentita dell'attore; Stazione dei treni, problemi con l'asfalto appena steso: Avvallamento da sistemare. ? La chiusura dello stretto di Hormuz è una tegola sulle economie europee e asiatiche, un incubo per le petromonarchie arabe e un boomerang per gli Usa. Alternative? Poche. La nuova puntata del podcast di Limes a cura di Fabrizio Maronta! open.spotify. x.com Nuova tegola per l'Nsa: scardinati i sistemi che criptavano i datiNon solo tabulati telefonici, movimenti bancari e dati in chiaro. La National Security Agency (Nsa) e la Gchq (l'agenzia per la sicurezza britannica) - travolte nei mesi scorsi dallo scandalo Datagate ... ilgiornale.it Nuova tegola per l’OIbia Calcio, presentata un’istanza di fallimentoNuovo serio problema nella già tormentata situazione dell’Olbia Calcio. Stando a quanto da ambienti vicini ai professionisti che offrono consulenze e supporto ai calciatori, il Tribunale di Tempio ... unionesarda.it