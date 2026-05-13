In meno di sei mesi, tre avvocati hanno rinunciato a seguire il caso di una famiglia nel bosco. La difesa cambia ancora una volta, questa volta con l’entrata di un noto ex senatore, noto per il suo impegno nel settore del diritto di famiglia e per il ruolo nel movimento Family Day. La situazione si evolve rapidamente, con nuovi incarichi e cambi di strategia.

Tre avvocati in meno di sei mesi. La famiglia nel bosco cambia ancora difesa, e stavolta il nome che arriva è di quelli pesanti: Simone Pillon, ex senatore della Lega, veterano del Family Day, profondo conoscitore del diritto di famiglia. Sarà lui il legale di Nathan e Catherine Trevallion. Una scelta che non è solo giuridica ma è quasi un manifesto politico in risposta a una vicenda che da mesi infiamma il dibattito sui confini dell’ affido minorile e sul ruolo dello Stato nelle dinamiche familiari. La rinuncia al mandato degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti era nell’aria. "Non c’era una visione comune", ha detto l’avvocata Solinas.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco. Gli avvocati danno forfait. Si offre Pillon: la difendo io

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