Famiglia nel bosco gli avvocati lasciano | Manca visione comune al loro posto Simone Pillon
Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno deciso di interrompere la loro difesa nell’ambito di un procedimento riguardante una famiglia che si trova nel bosco. Questa è la seconda rinuncia in sei mesi da parte dei legali dei Birmingham-Trevallion. Al loro posto, sarà coinvolto un nuovo avvocato, Simone Pillon. La decisione dei legali è stata motivata dalla mancanza di una visione condivisa.
Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas lasciano la difesa della “famiglia del bosco”. È la seconda volta in sei mesi che i legali dei Birmingham-Trevallion rinunciano al mandato. I consulenti di parte invece restano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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