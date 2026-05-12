Famiglia nel bosco gli avvocati lasciano | Manca visione comune al loro posto Simone Pillon

Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno deciso di interrompere la loro difesa nell’ambito di un procedimento riguardante una famiglia che si trova nel bosco. Questa è la seconda rinuncia in sei mesi da parte dei legali dei Birmingham-Trevallion. Al loro posto, sarà coinvolto un nuovo avvocato, Simone Pillon. La decisione dei legali è stata motivata dalla mancanza di una visione condivisa.

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