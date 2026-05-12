Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno deciso di lasciare il incarico di rappresentanti legali di una famiglia coinvolta in una vicenda nel bosco. La loro decisione è stata presa a causa della mancanza di una visione condivisa con la famiglia stessa. Al loro posto, è stato nominato come nuovo legale Simone Pillon.

Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della famiglia del bosco. «Non c'era una visione comune», ha detto l'avvocata Solinas interpellata dall'Ansa. Il nuovo legale della famiglia del bosco è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica (fino a ottobre 2022) per la Lega per Salvini Premier. La linea difensiva I due legali erano subentrati, lo scorso novembre, al precedente avvocato che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione in seguito all'atteggiamento oppositivo di Catherine e Nathan.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, gli avvocati rinunciano al mandato: «Non c'era una visione comune». Il nuovo legale è Simone Pillon

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