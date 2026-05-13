Tra due giorni si aprirà ufficialmente il Falcomics 2026, l’evento dedicato alla cultura pop promosso dal Comics Festival Community, organizzato da Leg e dal Comune di Falconara. La manifestazione durerà tre giorni e si svolgerà nella città, attirando appassionati e ospiti provenienti da diverse regioni. Tra i partecipanti, è annunciato anche un ospite noto per il suo ruolo in una serie televisiva italiana degli anni 2000.

L’attesa sta quasi per finire. Tra due giorni la città si tufferà nella tre giorni del Falcomics 2026, il festival della cultura pop del circuito Comics Festival Community organizzato da Leg (Live Emotion Group) insieme al Comune di Falconara. Tra gli ospiti annunciati nelle ultime ore, anche il popolare attore Francesco Montanari. Dal ruolo del "Libanese" in Romanzo Criminale alle grandi sfide a teatro, dal percorso nel cinema alla televisione, tra sfide, streaming, evoluzioni e grandi miti. Si racconterà al Pop Screen Fest di piazza Mazzini venerdì alle 21 e dialogherà con Andrea Morandi. Mezz’ora dopo, al Music Village del parco Kennedy, toccherà invece al concerto dell’amata icona e voce delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena (che, ieri sulle nostre colonne, ha detto alla città di "prepararsi a cantare e saltare").🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Falcomics, ci siamo quasi. Tra gli ospiti il "libanese" di Romanzo Criminale

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