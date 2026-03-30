FalComics 2026 | programma ospiti e tema Wonder

Dal 15 al 17 maggio 2026, Falconara Marittima sarà teatro di FalComics 2026, un evento che coinvolge il mondo del fumetto, del gaming, della musica e delle arti digitali. La manifestazione si svolgerà nelle vie della città, offrendo un programma vario con diversi ospiti e attività legate al tema “Wonder”. L’appuntamento si inserisce nel calendario annuale dedicato alla cultura pop e digitale.

(Adnkronos) – Dal 15 al 17 maggio 2026, le strade di Falconara Marittima ospiteranno un palinsesto che spazia dal fumetto al gaming, fino alla musica e alle arti digitali. Il tema scelto per quest'anno è "Wonder", un concetto che invita i visitatori a recuperare uno sguardo curioso e privo di pregiudizi verso il mondo dell'immaginazione. L'evento, a ingresso gratuito, si inserisce nel circuito C.F.C. Comics Festival Community, confermando la sua natura di motore di sviluppo per l'attrattività del territorio litoraneo marchigiano. L'identità visiva dell'edizione 2026 è affidata alla matita di Elena Casagrande, artista di fama internazionale già vincitrice dell'Eisner Award per il suo lavoro su Black Widow e firma prestigiosa per Marvel e DC Comics. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Sanremo 2026: date, ospiti e il programma ufficiale delle serateSanremo 2026, il teatro Ariston riapre le porte dal 24 al 28 febbraio con la guida di Carlo Conti e… Il Festival di Sanremo 2026 scalda i motori per...

Sanremo 2026, il programma delle serate: esibizioni, ospiti e duettiSanremo 2026 è ufficialmente partito e l’Italia torna a sintonizzarsi sul palco simbolo della musica.

Tutti gli aggiornamenti su FalComics 2026 programma ospiti e tema...

Argomenti discussi: Fumetti, musica e colori: è FalComics con Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e Kaida special guests; Tutto quello che sappiamo su Yuji Kaida Italia.