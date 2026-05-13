Fai parte il censimento 2026 | si votano i luoghi da salvare

È iniziato il censimento 2026 dedicato alla scelta dei luoghi da salvare, con particolare attenzione a borghi e chiese che rischiano di scomparire a causa dell’abbandono. I cittadini sono invitati a esprimere le proprie preferenze attraverso un voto che potrebbe contribuire a finanziare interventi di restauro. Questa iniziativa mira a individuare le aree più a rischio e a coinvolgere attivamente la comunità nelle decisioni di tutela.

? Punti chiave Quali borghi e chiese rischiano di scomparire per l'abbandono?. Come possono i voti dei cittadini trasformarsi in fondi per restauri?. Chi sono gli scrittori che hanno scelto di difendere i tesori italiani?. Quanto denaro verrà stanziato per salvare i luoghi più fragili?.? In Breve Candidature e votazioni aperte dal 12 maggio al 15 dicembre 2026.. Podcast con dieci autori tra cui Viola Ardone, Daria Bignardi e Melania Mazzucco.. Premi per i primi tre classificati fino a 70.000 euro tramite Intesa Sanpaolo.. Soglia di 3.000 voti per accedere a contributi fino a 50.000 euro ciascuno.. Dal 12 maggio al 15 dicembre 2026 i cittadini possono candidare e votare i propri tesori attraverso il censimento I Luoghi del Cuore, l’iniziativa promossa dal Fai insieme a Intesa Sanpaolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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