Fai il dito medio a Corsi | Fiorello e Biggio irrompono all’Eurovision da Instagram e arriva la ‘sovrapposizione perfetta
Martedì 12 maggio, durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, alcuni personaggi noti sono entrati dal vivo sui social media, condividendo un video in cui fanno il gesto del dito medio. L’evento si è svolto mentre il pubblico seguiva la trasmissione in televisione, creando un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. La clip ha poi circolato online, accompagnata da commenti e reazioni varie.
Martedì 12 maggio, si sta come lo spettatore della prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest sul divano. Conduttori: Gabriele Corsi veterano, Elettra Lamborghini meno sguaiata e più a fuoco di quanto ci si sarebbe potuto aspettare. Almeno per ora. Certo è che seguire la maxi competizione europea diventa più interessante se, intanto, si dà un’occhiata ai social: la sensazione di trovarsi a fluttuare in un mare di commenti aumenta la godibilità del programma. Si ha peraltro la conferma che il pensarsi fini e originali pensatori è praticamente sempre un errore: guardi il Portogallo esibirsi e pensi ai Tazenda? Lo hanno pensato tutti. Dopo un giro su X e in attesa di Sal Da Vinci, arriva una notifica da Instagram: Fiorello sta trasmettendo in diretta assieme a Biggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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