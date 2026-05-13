Fai il dito medio a Corsi | Fiorello e Biggio irrompono all’Eurovision da Instagram e arriva la ‘sovrapposizione perfetta

Martedì 12 maggio, durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, alcuni personaggi noti sono entrati dal vivo sui social media, condividendo un video in cui fanno il gesto del dito medio. L’evento si è svolto mentre il pubblico seguiva la trasmissione in televisione, creando un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. La clip ha poi circolato online, accompagnata da commenti e reazioni varie.

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