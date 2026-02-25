Il ciclone Fiorello sbarca al Festival di Sanremo 2026 con Biggio | l’annuncio durante la diretta Instagram Valeria Graci confessa | Mi manca Amadeus c’era l’attesa

Fiorello ha annunciato il suo arrivo a Sanremo 2026 durante una diretta Instagram, spiegando che la sua presenza è legata alla partecipazione con Biggio e alla voglia di tornare sul palco. La notizia ha sorpreso i fan, soprattutto perché il conduttore ha condiviso dettagli sulla preparazione dell’evento. Valeria Graci ha commentato di sentire la mancanza di Amadeus, sottolineando l’attesa per questa edizione. La partecipazione di Fiorello ha già acceso l’interesse generale.

Fiorello è in arrivo a Sanremo nella giornata di mercoledì 25 febbraio. Questa è la notizia che proviene dalla lunga diretta fatta dal conduttore di “La Pennicanza” su Instagram per commentare la prima serata del Festival. Fiorello e Fabrizio Biggio dovrebbero arrivare a Sanremo, ma non hanno spiegato ai propri follower che cosa dovrebbero fare. “Domani mattina (25 febbraio, ndr) alle 6:30 io e te partiamo e andremo in Liguria. Non dico altro” ha rivelato Fiorello, parlando con Biggio. “E La Pennicanza come la facciamo a fare? ” ha risposto con tono complice Biggio. “Registriamo il programma in radio e un pezzo lo facciamo là ” ha spiegato Fiorello, non volendo però aggiungere altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

