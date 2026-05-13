Fagagna la Brunelde si anima | pittura e yoga nella casaforte d’Arcano
A Fagagna, la Brunelde si anima con un evento che combina pittura e yoga presso la casaforte d’Arcano. Durante l’iniziativa, i partecipanti si sono dedicati alla creazione di ritratti e di mandala, sotto la guida di un esperto. Le sessioni di yoga sono state coordinate da un istruttore qualificato, mentre gli artisti hanno lavorato sui loro quadri all’interno dei locali storici.
? Domande chiave Come si può dipingere i ritratti custoditi nella casaforte?. Chi coordina le sessioni di yoga e creazione dei mandala?. Quale associazione gestisce i nuovi percorsi culturali alla Brunelde?. Come influenzeranno questi laboratori la stagione culturale del Friuli?.? In Breve Laboratori di pittura con Paolo Klavora il 15 e 22 maggio 2026.. Sessione yoga e mandala con Cristina Micoli sabato 16 maggio.. Progetto curato dall'associazione AICS presieduta da Cristina Trinco d'Arcano.. Eventi correlati a Villa Manin dal 16 al 24 maggio 2026.. Il programma culturale della casaforte d’Arcano prevede nuovi appuntamenti tra il 15 e il 22 maggio 2026, con laboratori dedicati alla pittura e allo yoga nel comune di Fagagna.🔗 Leggi su Ameve.eu
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