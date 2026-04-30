Percorsi di storia e arte alla Brunelde | concerti laboratori corsi nella casaforte d’Arcano

Prende il via la stagione 2026 dei "Percorsi di Storia e Arte alla Brunelde", il programma culturale che apre al pubblico la casaforte d'Arcano, sita in comune di Fagagna, alle persone che amano la storia, l’arte e la bellezza. Otto percorsi – concerti, laboratori, masterclass e corsi di.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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