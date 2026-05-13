Fabrizio Pregliasco sull' Hantavirus | Non sappiamo se in assenza di sintomi ci sia trasmissione Nelle prossime settimane è possibile che altri risultino positivi ma questa non è una nuova pandemia

Il virologo ha commentato la situazione riguardante l'Hantavirus, affermando che non ci sono certezze sulla possibilità di trasmissione senza sintomi. Ha inoltre precisato che nelle settimane successive potrebbero emergere altri casi positivi, ma ha specificato che non si tratta di una nuova pandemia. Sono stati condivisi dettagli sui dati attuali riguardanti il virus, che si trasmette principalmente tramite roditori, anche se alcuni aspetti restano ancora poco chiari.

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