Fabrizio Pregliasco sull' Hantavirus | Non sappiamo se in assenza di sintomi ci sia trasmissione Nelle prossime settimane è possibile che altri risultino positivi ma questa non è una nuova pandemia
Il virologo ha commentato la situazione riguardante l'Hantavirus, affermando che non ci sono certezze sulla possibilità di trasmissione senza sintomi. Ha inoltre precisato che nelle settimane successive potrebbero emergere altri casi positivi, ma ha specificato che non si tratta di una nuova pandemia. Sono stati condivisi dettagli sui dati attuali riguardanti il virus, che si trasmette principalmente tramite roditori, anche se alcuni aspetti restano ancora poco chiari.
Il virologo spiega tutto ciò che è noto sul virus trasmesso dai roditori, inclusi alcuni punti ancora oscuri. E rassicura, infine, sui timori di un'ampia diffusione.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incubazione degli hantavirus, sintomi e trasmissione: la guida completa dell’Iss. “Non ci sarà una nuova pandemia”
Tutto quello che sappiamo sull’Hantavirus e il rischio di una nuova pandemiaL’Hantavirus è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione internazionale dopo il focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius,...
Temi più discussi: Hantavirus, Fabrizio Pregliasco: In Italia il rischio è basso ma serve monitorare la situazione. Il direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano: Serve collaborazione internazionale. L’intervista int; Hantavirus, il professore Pregliasco: Connazionali trattati diversamente. Manca coordinamento su base mondiale sulle epidemie; Pregliasco: Hantavirus rischio molto basso, ma non si escludono sviluppi negativi; Pregliasco: 'Il rischio da Hantavirus è sotto controllo'.
Da un lato il cluster di hantavirus sulla MV Hondius, dall'altro i cento casi di norovirus sulla Caribbean Princess. Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega perché le navi da crociera possono trasformarsi in luoghi ideali per la diffusione di virus respiratori e gastroint x.com
Hantavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco spiega quanto dobbiamo preoccuparci e qual è la cosa più importante da fare ???? facebook
Hantavirus e quei timori inevitabili dopo l’incubo Covid: Virus diverso, nessuna pandemia o lockdownIl ritorno alla ribalta di termini come quarantena, focolaio, spillover riportano alla mente quanto accaduto nel 2020. Pregliasco: è importante evitare allarmismi e paragoni impropri con quanto vissut ... ilgiorno.it
Hantavirus, quattro italiani in quarantena. Ma Pregliasco rassicura: Nessuna pandemia imminenteIl noto virologo: Non siamo di fronte a un’emergenza sanitaria globale paragonabile al Covid. Cosa sta succedendo: i grandi flussi turistici favoriscono la zoonosi ... quotidiano.net