Cervia il trombettista Fabrizio Bosso in concerto al Walter Chiari

Il teatro Walter Chiari di Cervia ospiterà un concerto dedicato alla musica jazz, con la partecipazione del trombettista Fabrizio Bosso. L'evento, intitolato “Special Jazz Event Cervia,” si terrà prossimamente e vedrà esibirsi artisti del settore. L’ingresso è aperto al pubblico e l’orchestra si esibirà dal vivo durante la serata. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della città.

Il teatro “Walter Chiari” di Cervia ospiterà un evento dedicato alla musica jazz. Il concerto, dal titolo “Special Jazz Event Cervia feat. Fabrizio Bosso”, vedrà come ospite il trombettista Fabrizio Bosso insieme a una formazione di musicisti. L’appuntamento è per domenica 10 maggio 2026 alle ore.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Si parla di: Evento jazz a Cervia con la star della tromba Fabrizio Bosso.

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