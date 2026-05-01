Maggio dei Monumenti Al via la rassegna Nelle acque di Napoli Suoni e visioni

Dal 2 al 16 maggio al via "Nelle acque di Napoli. Suoni e visioni", rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli per il “Maggio dei Monumenti” e organizzata dalla Fondazione Il Canto di Virgilio. In programma i concerti di Solis String Quartet e Fabrizio Bosso con Bebo Ferra, laboratori.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Napoli si illumina: al via la XXXII edizione del “Maggio dei Monumenti”Tempo di lettura: < 1 minutoTorna uno degli appuntamenti culturali più iconici del Comune di Napoli: il Maggio dei Monumenti.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Maggio dei Monumenti 2026; Maggio dei Monumenti 2026; Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: programma completo, eventi gratuiti e visite; Napoli, il programma del Maggio dei Monumenti 2026: ecco tutti i dettagli.

Maggio dei Monumenti. Al via la rassegna Nelle acque di Napoli. Suoni e visioniDal 2 al 16 maggio al via Nelle acque di Napoli. Suoni e visioni, rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli per il Maggio dei Monumenti e organizzata dalla Fondazione Il Canto di Virgili ... napolitoday.it

Maggio dei Monumenti, La Primavera della Bolla: pedalata, laboratori e mostraL’acqua è da sempre una forza silenziosa che ha plasmato la storia, il paesaggio e la cultura di Napoli. Canali, sorgenti e acquedotti hanno reso possibile la vita della città per oltre duemila anni. napolitoday.it

Il mughetto del 1° maggio come portafortuna è una cosa banale. Questo signore con i suoi ferri di cavallo, invece, è tutta un'altra storia! - facebook.com facebook