Nel fine settimana si sono disputate le partite di playout per le squadre di Fabriano Cerreto e Moie Vallesina, entrambe con esiti amari. Il Fabriano Cerreto, che ha offerto una buona prestazione, ha subito un gol negli ultimi minuti che ha determinato la sconfitta contro la squadra di Montegranaro. Le dichiarazioni dei rappresentanti delle due squadre hanno evidenziato alcune tensioni, con uno di loro che ha parlato di essere stati beffati e l’altro di un arbitraggio molto fiscale.

Playout amari per Fabriano Cerreto in Eccellenza e Moie Vallesina in Promozione. Al Fabriano Cerreto a cui non basta un’ottima prestazione a Montegranaro. Serviva il gol e la vittoria ai cartai che invece vengono sconfitti di misura, beffati con un gol nel finale siglato da Albanesi. L’aveva detto quasi alla vigilia del match Marco Bonura, l’allenatore: "Il reparto più importante del Montegranaro è quello offensivo. Giocatori con caratteristiche diverse, di gamba, bravi tra le linee come Albanesi. Una squadra che nelle ripartenze ti può far male, bisogna stare attenti". Bonura aveva visto giusto. Proprio Albanesi ha fatto male ai cartai che retrocedono in Promozione non riuscendo a completare la rimonta che avrebbe significato salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fabriano e Moie, playout amari. Bonura: "Beffati da un gol alla fine». Ciattaglia: "Arbitro molto fiscale»

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