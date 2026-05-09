Il Moie Vallesina si prepara a disputare il match casalingo contro il Tavullia Valfoglia, valido per i playout del campionato di Promozione. La gara si svolgerà oggi al Pierucci di Moie alle ore 16:30. La squadra locale si gioca la possibilità di evitare la retrocessione e punta a conquistare una vittoria in questa partita decisiva.

Il Moie Vallesina atteso dall’ultimo sforzo: il playout casalingo che si giocherà oggi, al Pierucci di Moie (ore 16:30) contro il Tavullia Valfoglia (Promozione, girone A). La squadra di Ciattaglia si prepara a scrivere l’ultimo capitolo di una stagione intensa che deciderà la permanenza in categoria. Dopo un campionato di bassi e alti si è arrivati all’ultima sfida dopo aver accarezzato il sogno di centrare la salvezza diretta. La vittoria in casa della già promossa (in Eccellenza) Lunano è sfuggita al Moie un paio di settimane fa proprio negli ultimi minuti. "Abbiamo lavorato tantissimo durante tutta la stagione, e meritavamo di salvarci direttamente - le parole di mister Lorenzo Ciattaglia -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Moie Vallesina ci crede: "Finale playout da vincere"

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