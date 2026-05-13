Fabio Panetta alla presidenza della Banca dei Regolamenti Internazionali

L’Italia ha annunciato la nomina di Fabio Panetta alla guida della Banca dei Regolamenti Internazionali, un ente che coordina le attività delle banche centrali di tutto il mondo. La Bri è considerata una delle istituzioni più importanti nel settore finanziario internazionale, e questa nomina rappresenta un rafforzamento della presenza italiana a livello globale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

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