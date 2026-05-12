Il consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali ha scelto Fabio Panetta come nuovo presidente. Panetta è attualmente governatore della Banca d’Italia. La nomina è stata annunciata recentemente e sostituisce il precedente presidente. La Banca dei regolamenti internazionali è un’istituzione che si occupa di questioni finanziarie a livello internazionale.

Il consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali (Bri) ha eletto come nuovo presidente Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia. Succederà all’omologo transalpino François Villeroy de Galhau, che aveva annunciato la decisione di lasciare la Banca di Francia. Cos’è la Banca dei regolamenti internazionali. La Bri, fondata nel 1930 e con sede a Basilea in Svizzera, funge da “ banca centrale delle banche centrali ”, promuovendo la cooperazione tra 63 istituti nazionali. Il cda, che si riunisce regolarmente durante l’anno, è responsabile è responsabile della definizione degli orientamenti strategici e politici della Bri, della supervisione della sua gestione e dell’adempimento dei compiti specifici previsti dallo Statuto.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Panetta eletto presidente della Banca dei regolamenti internazionali

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