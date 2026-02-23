La Bce ammette | Lagarde riceve 140mila euro l’anno dalla Banca dei regolamenti internazionali Per gli altri dipendenti c’è il divieto

La Banca dei Regolamenti Internazionali ha confermato che Christine Lagarde riceve circa 140mila euro all’anno in qualità di membro del consiglio, una cifra che non è soggetta a restrizioni interne. La decisione di autorizzare questo pagamento si scontra con il divieto imposto dalla Bce per i suoi dipendenti di ricevere compensi da soggetti esterni. La questione solleva dubbi sulla trasparenza delle relazioni tra le istituzioni finanziarie.

La presidente della Bce Christine Lagarde riceve circa 140mila euro all'anno come membro del consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali, nonostante la Banca Centrale Europea vieta i pagamenti da parte di terzi al proprio personale. Alcuni dipendenti della Bce, riferisce il Financial Times, si sono lamentati su forum interni dell'apparente doppio standard nel trattamento della retribuzione della presidente. Il quotidiano finanziario ricorda che generalmente la Bri non divulga i pagamenti individuali, ma in una risposta scritta agli deputati europei Fabio De Masi e Dick Erixon Lagarde ha rivelato per la prima volta venerdì di aver ricevuto 130.

Perché Lagarde può ricevere somme dalla Bri nonostante il divieto per lo staff BceChristine Lagarde riceve circa 140 mila euro all'anno dalla Banca dei regolamenti internazionali, nonostante il divieto della Bce ai pagamenti da parte di terzi al proprio staff.

Lagarde prepara l’uscita dalla BCE su sponda Macron: la banca “indipendente” piegata all’Eliseo mentre l’Europa paga il conto di un potere sempre meno neutraleLagarde si prepara a lasciare la BCE, alimentando le voci di una pressione di Macron sulla banca centrale.

Argomenti discussi: Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del suo mandato; Dazi, l'Ue verso stop intesa con gli Usa. Condizioni dell'accordo sono cambiate. E Lagarde chiede chiarezza.

A Lagarde 140mila euro nel 2025 dalla Bri, nonostante divieto per staff. Bce replica: per lei codice diverso
La Bce affarma che il ruolo nel board della Bri comporta responsabilità di governance e rischi legali che giustificano il compenso

Il piano della Francia di Macron per sbancare ancora la BceFubini è costretto ad ammettere che pretendere di difendersi dalla Le Pen e dai danni che potrebbe arrecare all’eurozona e alla Ue – addirittura sottraendole il diritto di partecipare al processo di ... startmag.it

