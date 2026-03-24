Di seguito il comunicato: E se il Festival di Sanremo saltasse. e qualcuno decidesse di rifarlo da solo? Da questa idea surreale prende il via uno spettacolo travolgente, in cui Antonio Mezzancella – imitatore e performer straordinario – mette in scena un personalissimo “Festival”, popolato da cantanti, personaggi e icone dello spettacolo reinterpretati con ironia e incredibile precisione. Tra sogno e realtà, musica e comicità, il pubblico viene trascinato in un viaggio incalzante fatto di trasformazioni vocali, colpi di scena e momenti esilaranti. Un racconto che gioca con l’immaginario collettivo della musica italiana, trasformandolo in puro divertimento dal vivo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: domenica a teatro “Mamma ho perso Sanremo” Spettacolo di Antonio Mezzancella

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