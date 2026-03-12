‘Gli Autoritratti & Friends’ serata di musica e solidarietà con la presenza di Alice Naldi

Sabato 14 alle 21, al Teatro Novecento di Tresigallo, si svolge la terza edizione di ‘Gli Autoritratti & Friends’, una serata dedicata alla musica e alla solidarietà. L’evento prevede la partecipazione di Alice Naldi e altri artisti, offrendo un momento di intrattenimento e raccolta fondi. La serata si inserisce nel calendario culturale locale e coinvolge il pubblico in un appuntamento di musica dal vivo.

Sabato 14 (alle 21), presso il Teatro Novecento di Tresigallo, si terrà l'evento 'Gli Autoritratti & Friends', giunto alla terza edizione. La musica che emoziona, la solidarietà che unisce. Sul palco salirà anche Alice Naldi, quinta cantante della serata, pronta a regalare un momento intenso fatto di voce, emozione e cuore. Sarà molto più di uno spettacolo: tutti uniti per Ail Ferrara, con un pensiero speciale rivolto al reparto di Oncoematologia pediatrico dell'ospedale di Cona. Una serata in cui ogni applauso, ogni presenza, diventa un gesto concreto di solidarietà. La musica, la recitazione e la danza possono fare tanto. Per prenotare gli ultimi biglietti è possibile chiamare o scrivere al 3429129992.