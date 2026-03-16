Gli Oscar 2026 sono stati meno impegnati del previsto, con solo l’attore Bardem che ha ricordato le guerre durante la cerimonia. Molti si aspettavano un’edizione più legata a temi politici, ma alla fine la manifestazione si è concentrata principalmente sui premi cinematografici. La serata si è svolta senza grandi momenti di denuncia o interventi forti su questioni internazionali.

In molti pensavano che gli Oscar 2026, sarebbero stati ad alto tasso politico. Poi, tutto si è annacquato. Peccato, perché lo preannunciavano molti titoli in nomination e soprattutto I peccatori di Ryan Coogler, presentato prima della cerimonia con il record di 16 candidature. Qui i vampiri diventano metafora della violenza razziale bianca e dell’oppressione nell’America degli anni ’30, che però diventa come un’onda che si riverbera fino al presente. Nonostante il flop totale di Marty Supreme, I peccatori è stato il primo sconfitto della Notte degli Oscar, con un quarto dei premi possibili (migliore sceneggiatura originale, miglior colonna sonora, migliore fotografia e miglior protagonista). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli Oscar 2026, ce li aspettavamo più impegnati. A ricordarci le guerre c'è stato solo Bardem

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