F1 a Suzuka Leclerc Arriveranno aggiornamenti Mercedes in vantaggio

La Formula 1 si svolge a Suzuka, in Giappone, per il terzo appuntamento del Mondiale 2026, dopo le cancellazioni di Bahrain e Arabia Saudita. La gara si svolge prima della pausa di aprile e le squadre si preparano con aggiornamenti tecnici, con il team Mercedes che si mostra in vantaggio rispetto alle altre. La competizione si concentra anche sulle strategie di sviluppo delle vetture e sulle prestazioni in pista.

SUZUKA (GIAPPONE) - La Formula 1 fa tappa in Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 e ultima gara prima della sosta forzata di aprile, con le cancellazioni di Bahrain e Arabia Saudita a causa del conflitto in Medio Oriente. Dopo i problemi riscontrati in qualifica nell'utilizzo della batteria, la Fia si presenta a Suzuka con una piccola modifica regolamentare: per garantire una minore gestione della parte elettrica è stato deciso di ridurre di un joule (da 9 a 8) la ricarica massima della batteria. "La modifica garantirà il mantenimento dell'equilibrio previsto tra l'utilizzo dell'energia e le prestazioni dei piloti, accumuleranno meno energia per caricare la batteria sui rettilinei durante le qualifiche e, di conseguenza, toglieranno meno volte il piede dall'acceleratore", spiega la Fia in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - F1 a Suzuka, Leclerc "Arriveranno aggiornamenti, Mercedes in vantaggio" Articoli correlati Charles Leclerc: “Mercedes ha un vantaggio significativo, ma presto arriveranno aggiornamenti”Alla vigilia del weekend di Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Charles Leclerc traccia un quadro lucido delle ambizioni e... F1, GP Giappone 2026. Il Sol Levante sarà Rosso oppure d’Argento? Ferrari sfida Mercedes a SuzukaIl Gran Premio del Giappone di Formula 1 si correrà nella primissima mattina di domenica 29 marzo. Tutti gli aggiornamenti su F1 a Suzuka Leclerc Arriveranno... Temi più discussi: Quando big Leclecr incontra... mini Leclerc: succede a Suzuka; F1. Cambierà ben poco: Charles Leclerc scettico sulle modifiche alla qualifica per Suzuka. E per il futuro suggerisce…; Orari TV GP Giappone 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1, orari GP Giappone 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming. F1 a Suzuka, Leclerc Arriveranno aggiornamenti, Mercedes in vantaggioSUZUKA (GIAPPONE) - La Formula 1 fa tappa in Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 e ultima gara prima della sosta forzata di aprile, con le cancellazioni di Bahrain e Arabia Saudita a causa ... laprovinciacr.it F1, l'arrivo di Leclerc al circuito di Suzuka su una Ferrari PurosangueUno scatto postato dai social della Scuderia, mostra l'arrivo del pilota monegasco al circuito del GP Giappone. Leclerc è sceso da una Ferrari Purosangue, il SUV/crossover della casa di Maranello, car ... sport.sky.it F1 - Cambio last minute per le qualifiche di Suzuka: energia ridotta da 9.0 a 8.0 megajoule “A seguito delle discussioni tra la FIA, i team di F1 e i produttori di Power Unit, è stato concordato — con il supporto unanime di tutti i costruttori di Power Unit — un picco - facebook.com facebook Suzuka chiama: Verstappen a caccia del riscatto dopo Australia e Cina, tra dubbi sul regolamento e sogni di gloria @corsedimoto x.com