Rigenerazione urbana piccolo intoppo | necessaria una modifica alla proposta di delibera

Il Comune di Latina ha deciso di apportare una modifica alla proposta di delibera sulla rigenerazione urbana, necessaria per procedere con l’adozione. La modifica si rende necessaria anche in seguito alla delega ottenuta dalla Regione Lazio nel settore urbanistico. La proposta di delibera riguarda interventi di riqualificazione e sviluppo delle aree urbane, con l’obiettivo di migliorare gli spazi cittadini. La discussione sulla modifica è prevista nelle prossime sedute dell’amministrazione comunale.