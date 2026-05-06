Condotta sottomarina approvata la variante urbanistica per l’impianto di sollevamento

È stata approvata la variante urbanistica necessaria per l'impianto di sollevamento che alimenta la condotta sottomarina destinata a trasportare i reflui depurati al largo del litorale di Gallipoli. Questo passaggio rappresenta una tappa significativa nel procedimento amministrativo avviato per la realizzazione dell’opera. La modifica urbanistica riguarda le aree interessate dal progetto e permette di procedere con i successivi passaggi tecnici e autorizzativi.

GALLIPOLI - Nuovo passo in avanti nell’iter per la realizzazione della condotta sottomarina per spingere i reflui depurati al largo del litorale di Gallipoli. L'avvio dei lavori è ancora in attesa delle ulteriori autorizzazioni, ma dopo la conclusione positiva della conferenza dei servizi dello.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Ciapanella, approvata la variante con importanti emendamentiArezzo, 2 aprile 2026 – Ciapanella, approvata la variante con importanti emendamenti. Antistadio di Santarcangelo, approvata la variante con ulteriori migliorie al progettoÈ stata definita la nuova variante di progetto per la riqualificazione dell’Antistadio dello Stadio Valentino Mazzola con l’obiettivo di applicare...