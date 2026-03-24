Negli ultimi giorni, si è assistito a un'inversione di rotta nel settore delle telecomunicazioni: lo Stato ha annunciato il ripristino di una partecipazione significativa nella società che gestisce le reti di telefonia fissa e mobile. Questa decisione arriva in un momento di discussioni politiche sul futuro della normativa costituzionale e si contrappone alle politiche di privatizzazione avviate trent'anni fa.

Il fatto che negli stessi giorni in cui l’Italia tornava a dividersi sulle riforme costituzionali e sul rapporto tra politica e giustizia, come se fossimo ancora ai tempi della Bicamerale D’Alema, le Poste annunciavano l’intenzione di ricomprarsi quel che rimane di Telecom, privatizzata ai tempi del primo governo Prodi, non dimostra solo che è sempre il giorno della Marmotta. Dimostra anche e forse soprattutto quanti danni abbia fatto all’Italia e alla sinistra l’ideologia degli anni novanta, della Seconda Repubblica, di quello che chiamerei il riformismo a prescindere: dalle riforme istituzionali (vedi sotto) a quelle economiche e sociali.... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il ritorno dello Stato in Telecom smentisce trent’anni di privatizzazioni ideologiche

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