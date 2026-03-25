Isochimica Rotondi scrive al Governo | Ristoro per gli ex operai
Il deputato irpino ha inviato una lettera al Governo per chiedere un tavolo di confronto riguardo alle condizioni degli ex operai coinvolti in Isochimica. La richiesta mira a ottenere un ristoro per le persone che hanno lavorato nello stabilimento, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi dell'intervento. La comunicazione si inserisce nel dibattito pubblico sulla tutela dei lavoratori coinvolti.
Il deputato irpino Gianfranco Rotondi ha chiesto al Governo un tavolo istituzionale volto a identificare possibilità transattiva della legittima aspirazione dei lavoratori ex Isochimica a un tempestivo ristoro Alla cortese attenzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Egregi Signori Ministri, la presente, al fine di sottoporre alla Vostra attenzione, la perdurante e gravissima situazione degli ex lavoratori della società Isochimica S.p.A. di Avellino nonché dei loro familiari e richiedere, formalmente, l’istituzione di un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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