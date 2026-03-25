Il deputato irpino ha inviato una lettera al Governo per chiedere un tavolo di confronto riguardo alle condizioni degli ex operai coinvolti in Isochimica. La richiesta mira a ottenere un ristoro per le persone che hanno lavorato nello stabilimento, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi dell'intervento. La comunicazione si inserisce nel dibattito pubblico sulla tutela dei lavoratori coinvolti.

Il deputato irpino Gianfranco Rotondi ha chiesto al Governo un tavolo istituzionale volto a identificare possibilità transattiva della legittima aspirazione dei lavoratori ex Isochimica a un tempestivo ristoro Alla cortese attenzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Egregi Signori Ministri, la presente, al fine di sottoporre alla Vostra attenzione, la perdurante e gravissima situazione degli ex lavoratori della società Isochimica S.p.A. di Avellino nonché dei loro familiari e richiedere, formalmente, l’istituzione di un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Isochimica, Rotondi scrive al Governo: “Ristoro per gli ex operai”

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