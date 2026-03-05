Ornella Pinto uccisa nel sonno a coltellate a 40 anni ergastolo per l'ex marito | confermata la crudeltà

Il 13 marzo 2021, Ornella Pinto è stata trovata uccisa nel sonno con coltellate. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l’ex marito, ritenuto responsabile del femminicidio. La decisione giunge dopo un procedimento giudiziario che ha evidenziato la crudeltà dell’atto. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio di violenza contro le donne.