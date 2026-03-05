Ornella Pinto uccisa nel sonno a coltellate a 40 anni ergastolo per l'ex marito | confermata la crudeltà
Il 13 marzo 2021, Ornella Pinto è stata trovata uccisa nel sonno con coltellate. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l’ex marito, ritenuto responsabile del femminicidio. La decisione giunge dopo un procedimento giudiziario che ha evidenziato la crudeltà dell’atto. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio di violenza contro le donne.
Ornella Pinto uccisa nel sonno con 13 coltellate a 40 anni, ergastolo per l’ex marito: confermata la crudeltàFemminicidio di Ornella Pinto, uccisa il 13 marzo 2021: la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l'ex marito.
È definitiva la condanna all’ergastolo per Pinotto Iacomino, ritenuto responsabile dell’omicidio della docente Ornella Pinto. La sentenza della Corte di Cassazione è arrivata nella tarda serata di mercoledì, chiudendo definitivamente il caso del femminicidio av - facebook.com facebook
