Una ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha commentato l’episodio che ha coinvolto Helena Prestes, definendolo “che cosa triste”. Helena Prestes è stata tra i protagonisti di questa edizione del reality, arrivando molto vicina alla vittoria, che invece è stata assegnata a Jessica Morlacchi. La discussione si è concentrata sull’accaduto, senza ulteriori dettagli o commenti personali.

Helena Prestes è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024 dove ha sfiorato la vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana si trova da ormai due settimane in America e più precisamente a New York per motivi di lavoro. In queste ore, la donna è stata difesa a spada tratta da un'ex gieffina, con la quale ha un'amicizia da tempo. Si tratta di Dayane Mello, che ha preso le difese di helena Prestes dall'attacco di un hater. La donna ha scritto: "Che cosa triste che le persone continuino a paragonare due donne che si amano, che sono sorelle e amiche. E' cosi brutto." L'utente aveva lanciato una provocazione ai danni della compagna di Javier Martinez, sostenendo che la vera regina brasiliana fosse Dayane.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffina difende Helena Prestes: “Che cosa triste”, l’accaduto

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