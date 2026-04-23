Helena Prestes è protagonista di un periodo intenso, con numerosi impegni che la portano a spostarsi tra l’Italia e l’estero. La ex concorrente di un noto reality show si dedica a diverse attività professionali, consolidando la sua presenza nel mondo dello spettacolo. La sua agenda ricca di appuntamenti e progetti le ha consentito di ampliare i propri orizzonti sia a livello nazionale che internazionale.

Helena Prestes sta vivendo un momento d'oro fatto di tanti impegni che la portano a girare sia l'Italia che l'estero. L'ex protagonista del Grande fratello è stata di recente ospite di un evento di un noto brand di abbigliamento, svoltosi a Milano in occasione della settimana dedicata dal design. La modella brasiliana ha partecipato al debutto della nuova collezione della Guess avvenuto alla Mudec, dove vi è istallata anche una mostra con alcuni momenti iconici di Marilyn Monroe. Proprio la pagina Instagram della compiante attrice americana ha pubblicato una foto di Helena Prestes, scattata in occasione dell'evento a Milano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, nuovo traguardo l’ex gieffina: cos’è accaduto

Helena Prestes Record Raggiunto Javier al settimo cielo

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