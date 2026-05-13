Ex Fiorentina Torreira aggredito a Istanbul | colpito con un pugno davanti al bar
Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano attualmente nel Galatasaray, è stato aggredito a Istanbul davanti a un bar. Secondo le fonti, l’atleta è stato fermato e colpito con un pugno mentre si trovava sul luogo. Torreira ha giocato in passato anche con la Fiorentina. L’episodio è stato riportato da fonti locali e non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o motivazioni dell’aggressione.
ISTANBUL (TURCHIA) – Fermato e colpito con un pugno davanti a un bar. Vittima dell’aggressione Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano del Galatasaray, che in Italia ha giocato anche nella Fiorentina. Torreira è stato aggredito davanti a un bar in un centro commerciale di Kasimpasa, quartiere del distretto Beyoglu di Istanbul. L’aggressore, 32 anni, si era avvicinato al calciatore e lo aveva poi colpito con un pugno ma mentre stava cercando di fuggire a bordo di un taxi – riporta il quotidiano “Haberler” – è stato arrestato dalla polizia. L’uomo avrebbe precedenti per lesioni volontarie ed era stato già oggetto di un provvedimento restrittivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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