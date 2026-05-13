Ex Fiorentina Torreira aggredito a Istanbul | colpito con un pugno davanti al bar

Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano attualmente nel Galatasaray, è stato aggredito a Istanbul davanti a un bar. Secondo le fonti, l’atleta è stato fermato e colpito con un pugno mentre si trovava sul luogo. Torreira ha giocato in passato anche con la Fiorentina. L’episodio è stato riportato da fonti locali e non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o motivazioni dell’aggressione.

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