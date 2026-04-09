L’area ex Fardeco-Chemitrust di via Borsa nel rione Villaggio San Biagio sarà messa all’asta con un’asta prevista per il 6 maggio, data entro cui devono essere presentate le offerte. La bonifica dell’area, che si stima costerà circa 10 milioni di euro, rappresenta un passaggio fondamentale prima di eventuali interventi. La procedura si svolge in un contesto di interventi per riqualificare l’area e definire il suo futuro utilizzo.

Il destino dell’ area ex Fardeco-Chemitrust di via Borsa nel rione Villaggio San Biagio potrebbe decidersi il 6 maggio, termine ultimo per la presentazione delle offerte d’asta. Il complesso industriale, che ha segnato la storia produttiva locale, va all’incanto con una base fissata a 345mila 473 euro e un’offerta minima di 259mila e 105 euro. Il prezzo, apparentemente basso per una superficie fondiaria di ben 16mila e 237 metri quadrati, riflette l’eredità lasciata dalla società Reef Spa, in liquidazione giudiziale dal 2023. Il valore di stima non è stato infatti calcolato sulla consistenza dei volumi attuali, ma sul "valore di trasformazione": una procedura che sottrae ai futuri ricavi immobiliari gli ingenti oneri necessari per fare tabula rasa del sito (oltre dieci milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Fardeco all’asta. Bonificare l’area costerà 10 milioni

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