A dieci giorni dall’inizio della stagione balneare, Portonovo si sta preparando ad accogliere i visitatori. La località del Conero, nota per il suo mare cristallino, sta affrontando ancora alcuni ritardi nelle operazioni di manutenzione ordinarie. Tuttavia, si segnala che alcuni interventi stanno procedendo, portando qualche segnale di miglioramento nell’organizzazione delle strutture e delle attività previste per l’estate.

Mancano 10 giorni all’inizio della stagione balneare e Portonovo, la perla del Conero, si sta preparando per brillare nell’azzurro del suo mare. Sono ancora molte le cose da fare ma quello che è fuor di dubbio è l’impegno profuso dagli operatori e dall’amministrazione comunale per far sì che turisti e bagnanti possano trovare presto un luogo accogliente e confortevole. Quello che va evidenziato è che Portonovo diviene ogni anno sempre più attrattiva per cui necessita di particolare attenzione non a ridosso dell’estate ma ancora prima. A marzo la maggior parte delle strutture erano già aperte e in queste settimane la piazzetta è occupata ogni giorno da almeno tre grandi bus che provengono da ogni parte d’Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portonovo verso l’estate. I soliti cronici ritardi per le manutenzioni. Ma qualcosa si muove

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