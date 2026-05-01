Focus sulla sanità Tra innovazione e un nuovo polo

A Empoli si apre una nuova fase nel settore sanitario con l’avvio di un progetto che prevede l’implementazione di tecnologie innovative e la realizzazione di un nuovo polo. La struttura, destinata a migliorare i servizi e aumentare la capacità di accoglienza, rappresenta un investimento significativo per la regione. L’obiettivo è rafforzare l’offerta sanitaria, integrando nuove strutture e strumenti all’interno del sistema esistente. La realizzazione è attualmente in fase di avanzamento.

EMPOLI Uno sguardo da Empoli verso una delle sfide più ambiziose della sanità toscana. È quello offerto dal Rotary Club Empoli nell’ultima conviviale riservata ai soci, familiari e ospiti al ristorante Cucina Sant’Andrea, dove si è parlato di innovazione medica e del futuro ospedale Santa Chiara di Pisa. Un tema che, pur partendo da un progetto pisano, tocca da vicino anche il territorio empolese, sempre più inserito in una rete sanitaria ampia e interconnessa. A raccontarlo è stato Roberto Cioni, socio del club e direttore del Dipartimento di Medicina Radiologica, Nucleare e di Laboratorio, oltre che dell’unità di Radiologia interventistica, che ha guidato i presenti dentro il progetto del nuovo polo ospedaliero di Cisanello.🔗 Leggi su Lanazione.it

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