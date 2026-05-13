Evoluzione e Libertà a Roma la prima Assemblea Nazionale | Saremo al servizio del popolo

Da cdn.ilfaroonline.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 9 maggio a Roma si è tenuta la prima Assemblea Nazionale di Evoluzione e Libertà, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi membri e sostenitori del movimento. La riunione si è svolta nello Sheraton Hotel Parco de’ Medici e ha attirato attenzione per la sua portata nazionale. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati agli obiettivi e alle iniziative future del gruppo.

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Roma, 12 maggio 2026 – Grande successo per la prima Assemblea Nazionale di Evoluzione e Libertà, svoltasi sabato 9 maggio, nella prestigiosa cornice dello Sheraton Hotel Parco de’ Medici a Roma. L’evento ha visto una partecipazione straordinaria di pubblico tra delegati, amministratori e cittadini interessati, segnando ufficialmente l’inizio di un nuovo percorso politico di Evoluzione e Libertà. A moderare il programma di interventi è stato il giornalista Claudio Brachino, che ha guidato il dibattito tra approfondimenti politici e analisi dell’attualità. L’assemblea ha goduto della presenza di numerose autorità e figure istituzionali e politiche, tra cui il Consigliere capitolino Rachele Mussolini e Fabio Capolei del Consiglio Regionale del Lazio, la cui partecipazione ha sottolineato l’interesse crescente verso questo progetto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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